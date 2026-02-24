"จตุพร"ประเมินเลือกตั้ง 69 จะเป็นโมฆะ คาดเพื่อไทยอาจกลายเป็นฝ่ายค้าน

นายนิติธร ล้ำเหลือ และนายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยประเมินการเมืองสอดคล้องกันว่า เลือกตั้ง 69 จะเป็นโมฆะ และการตั้งรัฐบาลซึ่งชุลมุนท่ามกลางอิทธิพลของข่าวปล่อยเข้มข้น แต่ถึงที่สุดพรรคเพื่อไทยอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้าน
นายนิติธร กล่าวว่า บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด แม้เป็นทฤษฎีเชื่อมโยงถึงผู้ใช้สิทิ์เลือกตั้งได้ และสามารถนำไม่สู่การปฏิบัติให้ลงคะแนนเสียงไม่ลับแล้ว จึงมีโอกาสให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะฝ่าฝืน รธน. มาตรา 85
สิ่งสำคัญระบบอ่านค่าบาร์โค้ด มาเชื่อมต่อการใช้สิทธิ์ของบุคคล ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเอกชนผู้พิมพ์บัตรสามารถรู้ความลับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดังนั้น ทางการเมืองถ้าสามารถซื้อระบบบาร์โค้ดได้ ย่อมเกิดความเสียหายต่อหลักการประชาธิปไตย อีกทั้งยังสามารถคุมคะแนนเสียงและชัยชนะได้ตลอดเวลา
ส่วนการตั้งรัฐบาลนั้น เชื่อว่า ยังไม่จบเพราะเจ้าของเกมยังไม่สั่งมาให้จบ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ใช่เจ้าของเกม ขณะที่พรรคเข้าร่วมรัฐบาลได้ยอมจำนนต่อเจ้าของเกมไปเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกล้าธรรมยังไม่ยอมจำนน
“ภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำตั้งรัฐบาลจึงมองการอยู่ในอำนาจอย่างน้อยสองสมัย หากจะให้กล้าธรรมร่วมรัฐบาลต้องมัดมือมัดเท้าให้แน่น ต้องไม่มีข้อต่อรอง และคนเป็น รมต.ต้องไม่เชื่อมโยงไปถึงนายอนุทิน กรณีคุณสมบัติซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมาตรฐานจริยธรรม”
พร้อมกล่าวว่า การเลือกตั้งโมฆะ จะถูกส่งถึงศาล รธน. ให้วางหลักต่อบ้านเมืองโดยไม่อยู่ใต้คำสั่งเจ้าของเกมโหนสถาบันและจะทำให้สถาบันเสียหายไปด้วย ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง
นายจตุพร กล่าวว่า การเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองมากกว่าข้อกฎหมาย ทั้งๆ ที่กฎหมายมีความชัดเจนส่อถึงการใช้สิทธิ์ลงคะแนนไม่ลับ ข้ด รธน.
นอกจากนี้ กกต.ทำบัตรเลือกตั้งใหม่บางหน่วยไม่มีเลขบัตร แล้วยังอ้างว่า บัตรเก่าเผาทำลายหมดแล้ว แต่ไม่แถลงเป็นทางการให้สาธารณะรับรู้ว่า ทำลายบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ใช้หรือบัตรที่ใช้แล้ว และทำไมรีบทำลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพิรุธ
อีกทั้งเชื่อว่า การเมืองขณะนี้ เป็นการปล่อยข่าวของมือฉมัง จนทำให้สื่อกระแสหลักหลงเชื่อได้อย่างพร้อมเพรียง โดยหวังผลให้กล้าธรรมถอดใจ แล้วเพื่อไทยได้เพิ่มอำนาจต่อรองและขี่คอภูมิใจไทยพรรคอันดับหนึ่ง
"ในทางการเมือง เมื่อไปถึงการตั้งรัฐบาลแล้ว ยังเชื่อว่า เพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้าน และกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาล แต่ธรรมนัส พรหมเผ่า จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ดังนั้น การตั้งรัฐบาลจะเกิดความชุลมุนจากปล่อยข่าวกันทุกวัน"
ประเทศไทยต้องมาก่อน