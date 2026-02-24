"อภิสิทธิ์" ปัดข่าว ภท.เชิญร่วมรัฐบาล ยันยังไม่มีการติดต่อมา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐบาล 322 เสียง ยืนยันว่าไม่มีใครติดต่อมาในขณะนี้ ซึ่งตนไม่ทราบว่ากระแสข่าวมาจากที่ใด พร้อมยืนยันคำเดิมว่า ยังไม่มีการติดต่อมา ทั้งตนและนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่อยู่
เมื่อถามว่าขณะนี้เสียง สส. ในพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการประชุม เพราะมีการประชุมไปแล้วก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์และเป็นเพียงการแลกเปลี่ยน ไม่ได้เจาะจงอะไร แต่ยืนยันขณะนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร