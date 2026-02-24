เลขาฯ สภาพร้อมรับรายงานตัว สส. ใหม่ 26 ก.พ.หาก กกต. รับรอง 25 ก.พ.

นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความพร้อมในการรับรายงานตัว สส.ใหม่ ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ ว่า ตามรายงานข่าวที่ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะให้การรับรอง สส. ภายใน 1-2 วันนี้ หรือในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ดังนั้นทาง สส. ใหม่ก็จะมารายงานตัวต่อสภาฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ซึ่งทางสภาฯ ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่ง โดยจะใช้ห้องประชุม ชั้น B1 เป็นสถานที่รายงานตัว ทั้ง สส. เขต และบัญชีรายชื่อ เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
และหาก กกต.รับรองมาเร็วขึ้น สภาฯ ก็มีความพร้อมในเรื่องการเตรียมเอกสารต่างๆ ไม่มีปัญหา แต่มีบางส่วนที่อาจจะต้องขลุกขลักนิดหน่อย เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวให้กับ สส.บางส่วน เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ก็อาจจะต้องใช้เวลา แต่ก็จะเร่งดำเนินการ โดยจะนำบัตรประจำตัวไปมอบให้สมาชิก ในภายหลัง เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่า หลังจากที่ กกต. รับรอง สส. ครบอย่างน้อย 95% จะสามารถเปิดประชุมสภาฯ นัดแรกได้ในช่วงใด เลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า ต้องดูก่อนว่า กกต. จะประกาศผลรับรอง สส. ได้เกินกว่า 95-100% วันไหน ถ้า กกต. ประกาศวันมาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 121 ระบุว่า ภายใน 15 วัน ทางสภาฯ จะต้องประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯ นัดแรก