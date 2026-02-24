ครม.ไฟเขียวปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบฯ 69

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประกอบด้วย 1. แผนการก่อหนี้ใหม่ ปรับเพิ่มสุทธิ 52,076 ล้านบาท จากเดิม 1,207,306 ล้านบาท เป็น 1,259,382 ล้านบาท และ 2. แผนการชำระหนี้ ปรับเพิ่มสุทธิ 30,469 ล้านบาท จากเดิม 503,056 ล้านบาท เป็น 533,526 ล้านบาท คาดว่ายอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพีหลังได้ปรับปรุงแผนฯ อยู่ที่ร้อยละ 68.48 (กรอบไม่เกินร้อยละ 70) และยังอยู่ภายในกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการบรรจุโครงการพัฒนา โครงการลงทุน เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใต้แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งได้ปรับปรุงแผนฯ การเงินกู้ในประเทศปรับเพิ่ม 33,222 ล้านบาท รองรับความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าชานเมือง ของ รฟท. 8 โครงการ รวมวงเงิน 28,920 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาของการท่าเรือฯ โดยเงินกู้ต่างประเทศเพิ่ม 18,853 ล้านบาท ผ่านโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการวงเงิน 12,359 ล้านบาท และโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอน วงเงิน 6,494 ล้านบาท
รวมถึงการปรับเพิ่มแผนการชำระหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) 35,486 ล้านบาท และการปรับลดวงเงินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปี 2569 วงเงิน 226,972 ล้านบาท และการปรับเพิ่มวงเงินบางส่วนสำหรับการบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในช่วงปีงบประมาณ 2570 - 2573 เพื่อกระจายภาระหนี้และรองรับการออกพันธบัตรรัฐบาลในอนาคต