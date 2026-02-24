เลขาฯ ครม.พร้อมยื่นเอกสารชี้แจงคุณสมบัติ ปมตั้ง "ธรรมนัส" เป็นรองนายกฯ-รมต.

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เตรียมยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจจะไม่มีความสมบูรณ์ด้านคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว นางณัฐฏ์จารี เผยว่า จะต้องทำคำชี้แจง ซึ่งยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นบวกหรือลบ
เมื่อถามย้ำว่าทาง ครม. จะต้องทำเอกสารชี้แจงไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่า ต้องทำหากเขายื่นขอมา