"อนุทิน" ปัดข่าวจบดีลจัดตั้งรัฐบาล ย้ำ ยังไม่เริ่ม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่าดีลตั้งรัฐบาลจบแล้ว โดยย้อนถามว่า ใครเป็นผู้พูด เมื่อสื่อตอบว่า นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่าดีลจบแล้ว 300 เสียง นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกับท่านเลย พร้อมชี้มาที่ตัวเองพร้อมระบุว่า "คนดีลคือคนนี้"
เมื่อถามว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ยัง ก็บอกเหมือนเดิม ตอนนี้ยังมีการนับคะแนนใหม่ สส.บัญชีรายชื่อใหม่หลายเขต คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ออกข่าวมาแล้ว ตอนนี้จึงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องดีลอะไรทั้งนั้น ส่วนจะยังยืนหลักการเดิมที่ต้องโหวตนายกฯ ก่อน แล้วค่อยคุยเรื่องตำแหน่งหรือไม่นั้น ตอนนี้รอให้ทุกอย่างนิ่งก่อน ทุกวันนี้ได้แต่ประมาณเอาว่ามี สส. อยู่เท่าไร ถ้าทุกอย่างไม่นิ่งก็ไปคุยกับใครไม่ได้ เพราะคุยไปก็ไม่นิ่ง
เมื่อถามว่า กกต.รายงานความคืบหน้ามาบ้างหรือไม่ว่าจะประกาศผลได้เมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า กกต.รายงานรัฐบาลไม่ได้ กกต.ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาล เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กรณีมีการตั้งประเด็นการเลือกตั้งเป็นโมฆะจากประเด็นบาร์โค้ด นายอนุทิน กล่าวว่า "ไม่ทราบครับ"