"ศุภจี" รายงาน ครม.รับทราบ สหรัฐฯ ปรับภาษีเท่ากัน 15% ทั่วโลก

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการแรงงานถึงกรณีที่ผู้นำสหรัฐฯ ปรับมาตรการภาษีตอบโต้รายประเทศ เป็น 15% ทั่วโลก ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายมาตรา 122 มาตรา ของผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งในระยะต่อไปรัฐบาลก็จะดูความชัดเจนของมาตรการภาษี หลังจาก 150 วันนี้ว่าจะออกมาในลักษณะใด ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้
นางศุภจี กล่าวว่า ตอนนี้ในระยะสั้นถือว่าเราได้ประโยชน์ เพราะว่าเดิมเราได้ 19% แต่ว่าหลังจากนี้ต้องรอความชัดเจนเพิ่มเติม
เมื่อถามว่า รายละเอียดสินค้าต่างๆ จะต้องมีการเจรจากำหนดใหม่หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ไม่ต้องเจรจาใหม่ เนื่องจากสหรัฐได้มีการกำหนดราคาสินค้ามา ซึ่งบางสินค้าได้มีการยกเว้นให้