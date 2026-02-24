xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -5.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 41,810.62 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 5.21 จุด หรือ -0.35% ที่ระดับ 1,475.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 41,810.62 ล้านบาท