"ทรงศักดิ์" ยังไม่ได้รับทาบทามนั่ง มท.1 ชี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกฯ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า เรื่องนี้ไม่ทราบ เห็นแต่ข่าว
ส่วนการแกนนำพรรคภูมิใจไทยบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เห็นแต่ในข่าว ส่วนตัวคิดว่าควรให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งก่อน เพราะขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมี สส. ไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อน พร้อมย้ำว่า ไม่ทราบจริงๆ กับข่าวที่มีการแบ่งโควตารัฐมนตรีแล้ว โดยเรื่องนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องรอ กกต. รับรอง สส. ก่อน
เมื่อถามว่าได้รับการทาบทามให้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วหรือไม่ นายทรงศักดิ์ หัวเราะพร้อมกล่าวว่า บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามข่าว