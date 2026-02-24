xs
xsm
sm
md
lg

ครึ่งเช้าทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [+600] รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 75,900 บาท ขายออกบาทละ 76,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,374.96 บาท ขายออกบาทละ 76,900 บาท