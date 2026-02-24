ฮ.กองทัพเปรูตกขณะช่วยเหลือน้ำท่วม ดับยกลำ 15 ราย

ทางการเปรูออกแถลงการณ์ในเช้าวันจันทร์ (23 ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่นว่า เฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi-17 ของกองทัพอากาศเปรู ประสบอุบัติเหตุตกทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กอยู่ด้วย 7 ราย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวขาดการติดต่อทางวิทยุไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ (22 ก.พ.) จึงมีการปฏิบัติการค้นหาอย่างเข้มข้น จนกระทั่งพบเฮลิคอปเตอร์ที่เขตชาลา (Chala) จังหวัดการาเวลี (Caraveli)
แถลงการณ์ระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินถล่มในแคว้นอาเรกิปา (Arequipa)
สำหรับผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวประกอบด้วยลูกเรือ 4 นาย นาวาอากาศเอกแห่งกองทัพอากาศเปรู 1 นาย พลเรือนหญิง 3 ราย และผู้เยาว์อายุระหว่าง 3-17 ปี จำนวน 7 ราย
ทั้งนี้ ทางการเปรูเปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวต่อไป