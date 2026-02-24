ตร.เตือน! ทารุณกรรม-ปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยง เสี่ยงโทษหนัก

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านอันเกิดจากสัตว์เลี้ยงหลุดไปสร้างความเดือดร้อน จนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทารุณกรรมสัตว์ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเตือนประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันการตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ดังนี้
"ห้ามใช้ความรุนแรงทำร้ายหรือทารุณกรรมสัตว์" เพราะการทำร้ายสัตว์ให้ได้รับความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือตายโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ หากสัตว์นั้นมีเจ้าของ ผู้กระทำอาจมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
"ใช้กฎหมายในการจัดการและเรียกร้องค่าเสียหาย" หากสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นเข้ามากัดสัตว์เลี้ยงของตน หรือทำลายทรัพย์สินจนเกิดความเสียหาย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งจากเจ้าของสัตว์ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาด้วยตนเองซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาญา
"ดูแลและควบคุมสัตว์เลี้ยงของตนอย่างเข้มงวด" เพราะเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดสวัสดิภาพและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดออกไปสร้างความอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หากปล่อยปละละเลยให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท และยังต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งทั้งหมด หากสัตว์ของตนไปก่อความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์ หรือได้รับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงที่ถูกปล่อยปละละเลย สามารถแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือกรณีต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง