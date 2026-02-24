ทภ.1 สั่งเด้ง ผบ.เรือนจำ มทบ.12 เข้ากรุ ตั้ง กก.สอบปม "พลทหารเพชรรัตน์" เสียชีวิต

จากกรณีการเสียชีวิตของ พลทหารเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ผลจากการตรวจชันสูตรพลิกศพพบว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย ไม่มีสมองช้ำหรือเลือดออกในสมอง แพทย์ลงความเห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน จากกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติและอุดตัน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามปกติ มีข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม อาจมีบางประเด็นที่ญาติและครอบครัวยังมีความไม่เข้าใจและกังวลใจ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าว โดยแม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนจากส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ครอบคลุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยต้นสังกัดและญาติผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้ดำเนินการปรับย้าย ผบ.รจ.มทบ.12 ไปช่วยราชการ บก.มทบ.12 เป็นการชั่วคราว ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
พร้อมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพลทหารเพชรรัตน์ ต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 1 ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือปกป้องการกระทำผิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กำชับให้ทุกกระบวนการสอบสวนโปร่งใสและตรงไปตรงมา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นจะเรียนให้ทราบต่อไป