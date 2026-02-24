"อนุดิษฐ์" ปัดตอบ "กล้าธรรม" ร่วมรัฐบาลหรือไม่ รอเจรจาหลัง กกต.รับรองผล

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ขณะนี้สถานะของพรรคกล้าธรรม ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รับรองสถานะก่อน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพรรคกล้าธรรมจะไปเป็นฝ่ายค้าน นายอนุดิษฐ์ กล่าวว่า ตามข้อเท็จจริงแล้วเขายังไม่ได้คุยกัน และต้องยึดถือตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม น.อ.อนุดิษฐ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยยังไม่ปิดประตูตายกับพรรคกล้าธรรมในการร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่
เมื่อถามต่อว่า จะมีความชัดเจนเรื่องนี้ได้เมื่อใด น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้ ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะหารือและพูดคุยเรื่องการร่วมรัฐบาล รอให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งก่อน
เมื่อถามว่ามีความมั่นใจหรือไม่ว่าพรรคกล้าธรรมจะได้ร่วมรัฐบาล น.อ.อนุดิษฐ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม กโดยเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ไปทันที