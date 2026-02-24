xs
"อนุดิษฐ์" ปัดตอบ "กล้าธรรม" ร่วมรัฐบาลหรือไม่ รอเจรจาหลัง กกต.รับรองผล

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม​ กล่าวว่า​ ขณะนี้สถานะของพรรคกล้าธรรม ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง​ หรือ​ กกต​. รับรองสถานะก่อน

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพรรคกล้าธรรมจะไปเป็นฝ่ายค้าน​ นายอนุดิษฐ์​ กล่าวว่า​ ตามข้อเท็จจริงแล้วเขายังไม่ได้คุยกัน และต้องยึดถือตามที่ ร.อ.ธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้​

อย่างไรก็ตาม น.อ.​อนุ​ดิษฐ์​ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยยังไม่ปิดประตูตายกับพรรคกล้าธรรมในการร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่

เมื่อถามต่อว่า​ จะมีความชัดเจนเรื่องนี้ได้เมื่อใด น.อ.อนุ​ดิษฐ์​ กล่าวว่า​ ทุกอย่างเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้ ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะหารือและพูดคุยเรื่องการร่วมรัฐบาล รอให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งก่อน

เมื่อถามว่ามีความมั่นใจหรือไม่ว่าพรรคกล้าธรรมจะได้ร่วมรัฐบาล น.อ.อนุ​ดิษฐ์​ ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม กโดยเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ไปทันที