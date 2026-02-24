นายกฯ กล่าวปราศรัยเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ยกเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 ใจความว่า
เนื่องในโอกาส วันศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2569 ขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังศิลปินแห่งชาติ ศิลปินทุกสาขา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะของชาติ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงพระปรีชาล้ำเลิศในศิลปะแขนงต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเหล่าศิลปินผู้รังสรรค์ ผลงานศิลปะของชาติให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งในประเทศและนานาชาติ
ศิลปินแห่งชาติ คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ เป็นปราชญ์ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในด้านศิลปะหลากหลายแขนง และได้อุทิศตนสร้างสรรค์ และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล้ำค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ การส่งเสริม สนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติ จึงเป็นการประกาศคุณค่าของศิลปิน ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และส่งต่อให้คนรุ่นหลัง
ในวาระนี้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนมีความปลื้มปีติยินดียิ่งที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ" แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และประกาศพระนามให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปีพุทธศักราช 2567
ในโอกาส วันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในนามของรัฐบาลและปวงชนชาวไทย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ" ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงพสกนิกร ตราบกาลนาน
"ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ศิลปินทุกสาขา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้ให้แก่ชาติไทย เป็นการสืบสานมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่เป็นสมบัติอันล้ำค่า และเป็นเกียรติภูมิอันสง่างามของชาติไทยสืบไป"