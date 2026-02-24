สหรัฐฯ สั่งเจ้าหน้าที่การทูตอพยพออกจากเลบานอน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน อพยพออกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง
ขณะที่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยอมรับว่า อิสราเอลกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่ง ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ เสริมกำลังทางทหารครั้งใหญ่ในตะวันออกกลาง ทำให้อิสราเอลยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมขั้นสูง และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
นอกจากนี้ นายเนทันยาฮู ยังเรียกร้องให้ประชาชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อาจเกิดขึ้น
คำเตือนของนายเนทันยาฮู มีขึ้นขณะที่สหรัฐฯ กำลังเพิ่มกำลังทางทหารในภูมิภาค โดยส่งเครื่องบินรบ เรือบรรทุกเครื่องบิน และทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ทุกทางเลือกยังคงอยู่บนโต๊ะ หากแนวทางการทูตไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน ขณะที่อิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้เป้าหมายของสหรัฐฯ และอิสราเอล หากถูกโจมตี