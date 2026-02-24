ป.ป.ช.ชงมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็ก

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (24 ก.พ.) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา คือ กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 และเสนอร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM Agreement) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ...
ส่วนวาระเพื่อทราบมีเรื่องสำคัญเสนอเข้ามา โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 งบกลาง (เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2568
กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (กรณีปัญหานอมินีต่างด้าวถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์)
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอร่างประกาศกระทรวง อว. เรื่อง กำหนดการยกเลิกการใช้บังคับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2559 (เกี่ยวกับการจัดระเบียบและแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา) แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะระบบทางสังคมสำหรับสตรีเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 5 และเสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (แฟลตดินแดง) กระทบต่อมาตรฐานการครองชีพของผู้อยู่อาศัยเดิม
กระทรวงยุติธรรม รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
กระทรวงวัฒนธรรม รายงานกรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรม)
สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน