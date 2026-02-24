xs
ราคาทองเปิดปรับขึ้น [+600] รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับขึ้น 600 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 75,900 บาท ขายออกบาทละ 76,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,374.96 บาท ขายออกบาทละ 76,900 บาท