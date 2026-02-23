รัฐบาลยืนยันยังไม่มีแผนปรับขึ้น VAT เป็น 10% ภายใน 2-3 ปีนี้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า รัฐบาลปัจจุบันไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% ภายในช่วง 2-3 ปีนี้อย่างแน่นอน โดยระบุว่าเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล และทีมเศรษฐกิจ คือการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พ้นจากสภาวะซบเซา ไม่ใช่การมุ่งหารายได้เข้าสู่รัฐด้วยการเพิ่มภาระภาษีในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหลายด้าน
นายสิริพงศ์ ระบุว่า แม้จะมีการพูดคุยถึงแนวคิดการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานประเมินอันดับเครดิตสากล แต่เรื่องนี้เป็นเพียงแนวคิดในอนาคต รัฐบาลจะพิจารณาทบทวนก็ต่อเมื่อประชาชนรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีแล้ว ซึ่งต้องไม่ใช่แค่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ต้องมีเม็ดเงินกระจายไปถึงประชาชนทุกส่วนอย่างทั่วถึงก่อน
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล และยืนยันว่าในระยะสั้นนี้จะยังไม่มีการดำเนินมาตรการภาษีใดๆ ที่เป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชน จนกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะมีความพร้อมอย่างแท้จริง