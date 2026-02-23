สภาพัฒน์เผยปี 68 คนไทยว่างงานเพิ่ม 0.81% เล็งออกข้อกำหนดใช้ AI แทนคน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4/2568 การจ้างงานลดลงต่อเนื่อง โดยผู้มีงานทำมีจำนวน 39.8 ล้านคน ลดลง 0.9% จากไตรมาส 4/2567 สำหรับภาพรวมปี 2568 อัตราการมีงานทำอยู่ที่ 99.1% เพิ่มขึ้นจากปี 2567 โดยมีผู้มีงานทำรวม 39.6 ล้านคน ลดลง 0.5% จากปีก่อนหน้า และมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยทั้งปี 2568 อยู่ที่ 0.81%
ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การเชื่อมโยงการลงทุนต่างชาติกับธุรกิจไทยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานคุณภาพ โดยขยายมาตรการจ้างงานในท้องถิ่นและสนับสนุน SMEs ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงาน ขณะเดียวกัน ต้องกำหนดแนวทางใช้ AI อย่างเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความกังวลต่อสถานการณ์จ้างงาน และเร่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงาน