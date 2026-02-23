xs
ราคาทองวันนี้ [+400] รูปพรรณขายออก 76,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ (23 ก.พ.) มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 400 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 75,300 บาท ขายออกบาทละ 75,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 73,798.88 บาท ขายออกบาทละ 76,300 บาท