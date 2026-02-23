xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +0.53 จุด มูลค่าซื้อขาย 85,843.31 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.53 จุด หรือ +0.04% ที่ระดับ 1,480.24 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 85,843.31 ล้านบาท