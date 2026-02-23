กกต.เร่งสอบกรณีพบเอกสารเลือกตั้งสมุทรปราการ เขต 6 ในบ่อขยะ

สำนักงาน กกต. อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีพบเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 6 และเอกสารเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ถูกพบอยู่ในบ่อขยะที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งก่อนหน้านี้ กกต. ได้มอบหมายให้นายครรชิต เจริญอินมร์ รองเลขาธิการ กกต. และทีมสอบสวนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้งจริง ซึ่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และรายงานผลการนับคะแนนไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อคะแนนการเลือกตั้ง หรือความสุจริตเที่ยงธรรม อีกทั้ง กรณีเอกสารที่ปรากฏตามข่าวนั้น อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บ โดยคณะกรรมการเขตการเลือกตั้งที่ 6 ในสถานที่ที่กำหนดไว้
รายงานข่าวระบุด้วยว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต. กำลังดำเนินการสอบสวนว่าเอกสารไปปรากฏ ณ ที่เกิดเหตุได้อย่างไร และมีบุคคลใดทำให้เกิดการกระทำดังกล่าว เนื่องจากจากการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ทำให้ต้องมีการขยายผลการสอบสวนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม ว่ามีใครนำเอกสารออกจากสถานที่จัดเก็บไปทิ้งที่กองขยะ เพื่อที่สำนักงาน กกต. จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวต่อไป