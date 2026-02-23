"จุลพันธ์" ชี้เป็นหน้าที่ กกต.แจงปมเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้งใหม่ ไม่มีเลขต้นขั้ว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่วานนี้ (22 ก.พ.69) ซึ่งไม่มีเลขต้นขั้วปรากฏบนบัตรเลือกตั้ง ต่างจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า ในส่วนนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต้องให้คำตอบกับสังคม และการเปลี่ยนลักษณะของบัตรเลือกตั้งก็ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัย กับการดำเนินการในครั้งก่อนหน้า ว่ามีความถูกต้องชอบธรรม เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งในจุดนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะไปชี้ชัด เพราะพรรคไม่มีอำนาจที่จะไปชี้ว่าการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ อย่างไร แต่ทางพรรคได้ส่งข้อสงสัยไปยัง กกต. ผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการและในเรื่องของการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน โดยย้ำว่า เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะไปทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องที่สุด และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพราะประชาชนใช้เวลาออกไปเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นการเสียสละเวลาของประชาชน เราอยากเห็นประเทศเดินหน้าได้โดยไม่มีชะงัดหรือข้อท้วงติงใดๆ ฉะนั้นในส่วนนี้ กกต. จะต้องให้คำตอบต่อสังคมที่ชัดเจน ส่วนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะบัตรเลือกตั้ง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่มีความสงสัย
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเคยติดตามเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวานที่ผ่านมาก็เห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้ง จะมีการยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีข้อสรุปในส่วนนี้ ต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายก่อน