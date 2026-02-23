"โป๊ป" ทรงเรียกร้องยุติสงครามในยูเครน ชี้สันติภาพไม่ควรถูกประวิงเวลา

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งยุติสงครามในยูเครน โดยระบุว่า สันติภาพไม่ควรถูกประวิงเวลา ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการเป็นคนกลางระหว่างรัสเซียกับยูเครน
สมเด็จพระสันตะปาปา ตรัสระหว่างการพบปะผู้แสวงบุญที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ โดยระบุว่า ทรงสะเทือนพระทัยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ครอบครัวแตกสลาย ตลอดจนเกิดความสูญเสียในวงกว้าง พร้อมย้ำว่าสงครามเป็นบาดแผลต่อมนุษยชาติทั้งมวล
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำว่า สันติภาพเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเกิดขึ้นผ่านการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ และเตือนว่าสงครามทิ้งไว้เพียงความตาย ความสูญเสีย และความเจ็บปวดที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนข้ามรุ่น
ทั้งนี้ ความพยายามไกล่เกลี่ยของสหรัฐฯ ยังไม่คืบหน้า หลังรัสเซียยืนยันว่ายูเครนต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากแคว้นดอนบาส แต่ยูเครนไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ขณะที่วันพรุ่งนี้ (24 ก.พ.) เป็นวาระครบรอบ 4 ปี นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากทำสงครามเต็มรูปแบบในยูเครน