แผ่นดินไหวขนาด 5.1 ที่ซินเจียง ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีน (CENC) รายงานว่า เมื่อเวลา 12.12 น. (23 ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่น เกิดแผ่นดินไหวในอำเภอยฺวี่หลี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.1 แมกนิจูด ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 15 กิโลเมตร ที่ละติจูด 40.88 องศาเหนือ และลองจิจูด 84.17 องศาตะวันออก
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือบ้านเรือนพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทางการอำเภอยฺวี่หลีเปิดเผยว่า สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าว และได้ส่งเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังเกิดเหตุ พร้อมทั้งส่งทีมกู้ภัยมุ่งหน้าไปยังจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวแล้ว
เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมว่า ระบบขนส่ง ไฟฟ้า โทรคมนาคม และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในอำเภอยังคงเป็นปกติ