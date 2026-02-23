xs
ราคาทองปรับแล้ว 10 ครั้ง [+250] รูปพรรณขายออก 76,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 10 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 75,150 บาท ขายออกบาทละ 75,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 73,647.28 บาท ขายออกบาทละ 76,150 บาท