ปชน.จ่อฟัน 157 กกต. คาด 1-2 วันมีความชัดเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นฟ้อง กกต. เอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 สืบเนื่องจากการจัดเลือกตั้ง ว่า อีก 1-2 วัน จะมีความชัดเจน