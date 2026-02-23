"บิ๊กเล็ก" ปัดถูกทาบทามร่วม ครม.ใหม่ ขอโฟกัสงานให้ครบวาระ

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการทำงานในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ว่า ตนก็ทำงานต่อให้ครบ 2 เดือน ส่วนปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครมาพูดคุยกับตน และขอไม่ตอบรายละเอียด ขอทำงานต่อจนครบวาระ
เมื่อถามย้ำว่า มีงานที่ค้างคาที่ต้องรับผิดชอบ พล.อ.ณัฐพล ยืนยันว่า ไม่มี ทุกอย่างค่อยๆ ดำเนินการไป อะไรที่คั่งค้างก็ทำให้เสร็จ ซึ่งการประชุมสภากลาโหมครั้งนี้ได้เน้นย้ำว่ากองทัพไทย ต้องเป็นหลักด้านความมั่นคงให้กับประเทศ ส่วนคณะผู้บัญชาการทางทหาร ต่อไปอยากให้ขยายกรอบความคิด นอกเหนือจากการทหารด้านเดียว ซึ่งที่ผ่านมาตนเน้นรอบด้าน ไม่ได้เน้นการทหารอย่างเดียว เช่น การต่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ สังคมจิตวิทยา และด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นอยากให้คณะผู้บัญชาการทางทหารได้คำนึงถึงกรอบตรงนี้ด้วย เวลาเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ขอให้คณะผู้บัญชาการทางทหาร เสนอแนวคิดในด้านต่างๆ ด้วย ไม่ใช่ว่าตนเก่งกว่าน้องๆ น้องๆทุกคนเก่งมาก เพียงแต่ตนทำงานในสภาความมั่นคงแห่งชาติ รัฐบาล และในสภามาก่อน จึงมีข้อมูลมากกว่า ว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรจึงได้เสนอแนะ
เมื่อถามว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมที่อยู่มา 3-4เดือน ถือว่าไปได้สุดแล้วหรือยัง พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่อยากตอบว่าสุดหรือไม่ แต่เราทำในเวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ไม่ว่าตำแหน่งไหนที่ตนผ่านมา ต้องไม่คิดว่ามีเวลาทำมากกว่านี้ ทำได้ดีกว่านี้ แต่ให้คิดว่ามีเวลาเท่าไร ก็ทำให้ดีที่สุด ซึ่งในเวลาที่มีอยู่ตอนนี้ ก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้ว ส่วนจะอยู่ต่อหรือไม่ ขอไม่ตอบ