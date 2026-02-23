กรมการขนส่งทางบกเปิดตัว "Taxi ดีพร้อม" ยกระดับการให้บริการแท็กซี่สาธารณะ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการ "Taxi ดีพร้อม" มีผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการแท็กซี่ นายกสมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ เข้าร่วมงาน
กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะให้มีความปลอดภัยและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้โดยสารในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบยืนยันตัวตนและร้องเรียนแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS NOTICE หัวใจสำคัญของระบบ Taxi ดีพร้อม คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยระบบจะทำงานควบคู่กันระหว่าง "ผู้ขับขี่" และ "ผู้โดยสาร" ผ่านการติดสติกเกอร์ QR Code รูปแบบใหม่ นำร่องในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรถแท็กซี่จดทะเบียนสะสมจำนวน 78,894 คัน ปัจจุบันมีแท็กซี่ติดสติกเกอร์แล้ว 8,132 คัน และมีผู้ขับรถใช้งานแอปพลิเคชัน 3,620 คน โดยคาดว่าจะติดตั้งและใช้งานอย่างครบถ้วนภายในเดือนมิถุนายน 2569
สำหรับสติกเกอร์ QR Code จะแบ่งเป็น 3 สี คือ สีม่วง สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ ยืนยันตัวตนก่อนขับรถ จะติดบริเวณมุมขวาบนของกระจกฝั่งผู้ขับรถ สีน้ำเงิน สำหรับผู้โดยสารรถแท็กซี่ ใช้ตรวจสอบข้อมูลรถและผู้ขับขี่ คำนวณค่าโดยสารเบื้องต้น ประเมินความพึงพอใจและร้องเรียน ติดบริเวณกระจกหน้าต่างรถฝั่งผู้โดยสารด้านหลัง และสีแดง สำหรับผู้โดยสารรถแท็กซี่ ใช้ร้องเรียนพฤติกรรมการขับขี่และการให้บริการ เช่น ปฏิเสธผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกิน เป็นต้น ติดอยู่บริเวณกระจกหน้าต่างภายนอกรถแท็กซี่ โดยประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT GPS NOTICE เมื่อใช้บริการแท็กซี่ สามารถสแกน QR Code ที่ติดอยู่บริเวณกระจกหน้าต่างรถ (ทั้งภายนอกและภายใน) เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถและผู้ขับขี่ ระบบจะแสดงภาพถ่ายคนขับ, ชื่อ-สกุล, ข้อมูลรถ, วันสิ้นอายุภาษี และสถานะใบอนุญาตขับรถ ทำให้ทราบทันทีว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สามารถคำนวณค่าโดยสารเบื้องต้น ประเมินความพึงพอใจและร้องเรียนพฤติกรรมผู้ขับขี่ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ หากพบปัญหา เช่น ขับรถประมาท หรือวาจาไม่สุภาพ ข้อมูลจะถูกส่งตรงเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ต้องยืนยันตัวตนคนขับจริง (Driver Identity) โดยผู้ขับขี่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS NOTICE และทำการสแกน QR Code ประจำรถ เพื่อเริ่มขับรถก่อนให้บริการ เพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นผู้ขับขี่ในช่วงเวลานั้นจริง และระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนทุกๆ 4 ชั่วโมง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ประกอบการ สหกรณ์แท็กซี่ และคนขับรถแท็กซี่ติดสติกเกอร์ QR Code ตามโครงการ "Taxi ดีพร้อม" ลงทะเบียน และยืนยันตัวตนก่อนขับรถ หากพบว่า แกะหรือไม่ติดสติกเกอร์เครื่องหมาย QR code ถือเป็นการไม่แสดงเครื่องหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด มีโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และหากไม่ลงทะเบียน หรือสแกนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนขับรถ มีความผิดตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ให้แอปพลิเคชัน “DLT GPS-NOTICE” ในเครื่องสื่อสารซึ่งมีระบบหรือ เทคโนโลยีติดตามรถสามารถใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคนได้ พ.ศ. 2568 ฐานไม่บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือไม่ส่งข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท "ระบบ Taxi ดีพร้อม" บนแอปพลิเคชัน DLT GPS NOTICE ผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองและรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เดินทาง เพราะสามารถตรวจสอบตัวตนคนขับได้จริง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและคนขับรถแท็กซี่รักษาคุณภาพการให้บริการเพื่อได้รับคะแนนประเมินที่ดีจากผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT GPS NOTICE ได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ให้แท็กซี่ไทย ปลอดภัย น่าใช้บริการ