อัยการยื่นฟ้อง "นานา ไรบีนา" พร้อมพวก รวม "เวย์" ข้อหาร่วมกันฉ้อโกง-ปลอมเอกสาร

ความคืบหน้ากรณี "นานา ไรบีนา" ถูกตำรวจ ปอศ. จับกุมและส่งฝากขังศาลอาญา เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2568 ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่ มูลค่าความเสียหายกว่า 195 ล้านบาท จากการหลอกเพื่อนร่วมลงทุนธุรกิจทิพย์ ต่อมาศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศและต้องรายงานตัวตามนัด
ล่าสุดวันนี้ (23 ก.พ.) อัยการได้ยื่นฟ้อง นานา ไรบีนา กับพวกรวม 4 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รวมถึงปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม
ทั้งนี้ มีการรายงานว่า นายปริญญา อินทชัย หรือ "เวย์ ไทยเทเนียม" สามีของนานา คือ 1 ใน 4 ที่มีรายชื่อโดนยื่นฟ้องในวันนี้ด้วย