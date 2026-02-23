ไทยประสาน รมว.กลาโหมกัมพูชา แจงทหารเขมรไร้วินัยลอยเผาป่าแนวชายแดน

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหม แต่ตนได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่ต้น การเริ่มเผาครั้งแรก และได้ติดต่อไปยัง พลเอก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ว่า ทหารกัมพูชาไม่มีวินัย มีการเผาป่าตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนไม่สบายใจ และได้แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาว่า เรื่องเดิมที่ไทยกังวลคือ การวางทุ่นระเบิด ล่าสุดก็คือเรื่องทหารกัมพูชาเผาป่าตามแนวชายแดน ซึ่งอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ในที่สุด หากกัมพูชาคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยสันติจริงๆ ไม่ควรทำวิธีนี้ เพราะถ้าไฟลุกลามมายังฝั่งไทยแล้ว อาจจะทำให้มีปัญหาบานปลายได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการกระทำอยู่ และได้ย้ำเตือนไปอีกครั้ง