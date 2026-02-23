xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย พุ่งขึ้น 17.46 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 40,584.24 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,497.17 จุด ปรับขึ้น 17.46 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.18 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 40,584.24 ล้านบาท