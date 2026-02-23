นิวยอร์กสั่งปิดโครงข่ายจราจรทั่วเมือง เตรียมรับมือพายุหิมะลูกใหญ่

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ว่า นายโซห์ราน มัมดานี นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สั่งปิดโครงข่ายการจราจรทั่วเมือง ยกเว้นการเดินทางฉุกเฉิน เนื่องจากพายุหิมะลูกใหญ่เริ่มพัดถล่มทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ พร้อมให้ชาวอเมริกันหลายสิบล้านคน ตั้งแต่ในกรุงวอชิงตัน ไปจนถึงรัฐเมน ทางตอนเหนือของสหรัฐฯ เตรียมรับมือกับหิมะที่คาดว่าจะตกหนาถึง 60 เซนติเมตรในบางพื้นที่
ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นดับเบิลยูเอส) รายงานว่า พายุหิมะจะก่อตัวอย่างรวดเร็วจากรัฐแมริแลนด์ ไปจนถึงภูมิภาคนิวอิงแลนด์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้การเดินทางอันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยหิมะอาจตกในอัตรา 2-3 นิ้วต่อชั่วโมง ในช่วงที่พายุรุนแรงที่สุด และประชาชนเกือบ 54 ล้านคน อยู่ในเส้นทางของพายุ
ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นดับเบิลยูเอส) รายงานว่า พายุหิมะจะก่อตัวอย่างรวดเร็วจากรัฐแมริแลนด์ ไปจนถึงภูมิภาคนิวอิงแลนด์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้การเดินทางอันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยหิมะอาจตกในอัตรา 2-3 นิ้วต่อชั่วโมง ในช่วงที่พายุรุนแรงที่สุด และประชาชนเกือบ 54 ล้านคน อยู่ในเส้นทางของพายุ