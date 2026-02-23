ปักกิ่งร้อง รบ.วอชิงตันยกเลิกกีดกันทางการค้า หลังศาลสูงสุดสหรัฐฯ ชี้ขาด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (23 ก.พ.) ว่า รัฐบาลปักกิ่งเรียกร้องรัฐบาลวอชิงตัน ให้ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า หลังศาลสูงสุดสหรัฐฯ ชี้ขาดแล้ว
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบอย่างครอบคลุม จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐ ซึ่งระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ไม่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีจากทั่วโลก ภายใต้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ (ไออีอีพีเอ) ฉบับปี 2520
