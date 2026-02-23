ป.ป.ส.ร่วม มช.วิจัยการค้ายาเสพติดออนไลน์ พบผู้ค้าปรับคำแสลงตบตาเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดงาน เปิดโลกคำแสลงยาเสพติด เพื่อแฉกลยุทธ์ใหม่ของขบวนการค้ายาเสพติดออนไลน์ที่ใช้รหัสลับ “อิโมจิ-คำแสลง” และฟอนต์พิเศษ ตบตา AI แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ประชาชนและสื่อมวลชนรู้เท่าทันภัยเงียบที่แฝงตัวในโลกออนไลน์
นางปะภาสี คัยนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดเผยก่อนเริ่มงานว่า ป.ป.ส. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานวิจัยเรื่องการค้ายาเสพติดออนไลน์มานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเฝ้าระวังอันตรายที่มากับโลกออนไลน์ที่เริ่มไร้พรมแดนขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้ค้ามีการปรับปรุงคำแสลงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งคาดการณ์ว่ามีกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ประมาณ 60,000 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถดักจับได้ปีละประมาณ 2,000-2,500 บัญชี
