ราคาทองครั้งที่ 5 ลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 76,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:13 (ครั้งที่ 5) ลดลง 100 บ. โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 75,500.00 บาท ขายออก 75,700.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 73,995.96 บาท ขายออก 76,500.00 บาท