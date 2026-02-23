ฝุ่น PM2.5 ในไทยวันนี้ เกินค่ามาตรฐาน 17 จังหวัด เตือนลดกิจกรรมกลางแจ้ง

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เวลา 07:00 น. วันนี้ (23 ก.พ.) พบว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศไทย เกินค่ามาตรฐานใน 17 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร จ.เชียงราย จ.น่าน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์ จ.สระบุรี จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี และ จ. ศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
