xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคเช้า +15.14 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 17,567.19 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ก.พ.) ดัชนี set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,494.85 จุด ปรับขึ้น 15.14 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.02 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 17,567.19 ล้านบาท