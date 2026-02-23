สวนสัตว์เมืองอิจิกาวะคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่เข้าคิวให้กำลังใจ "พันซ์คุง" จำนวนมาก

บรรยากาศที่สวนสัตว์เมืองอิจิกาวะ จังหวัดชิบะ ของญี่ปุ่น วันนี้ (23 ก.พ.) เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอเข้าชม "พันช์คุง" ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นวัย 6 เดือน สมาชิกของสวนสัตว์แห่งนี้ กันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ คนแห่กันมาไม่ใช่แค่เพราะว่าน้องตัวเล็กน่ารักน่าทะนุถนอม แต่เป็นเพราะว่ามาให้กำลังใจ หลังจากที่พันช์คุงโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์เพราะมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เป็นจำนวนมาก แต่ละคลิปแสดงให้เห็นพันช์คุงโดนลิงตัวอื่นซึ่งโตกว่ากลั่นแกล้งและโดนลากไปมา รวมทั้งพันช์คุงต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากถูกแม่ทิ้ง มีเพียงตุ๊กตาอุรังอุตังเป็นตัวแทนของแม่เท่านั้น
ทั้งนี้ คนแห่กันมาไม่ใช่แค่เพราะว่าน้องตัวเล็กน่ารักน่าทะนุถนอม แต่เป็นเพราะว่ามาให้กำลังใจ หลังจากที่พันช์คุงโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์เพราะมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เป็นจำนวนมาก แต่ละคลิปแสดงให้เห็นพันช์คุงโดนลิงตัวอื่นซึ่งโตกว่ากลั่นแกล้งและโดนลากไปมา รวมทั้งพันช์คุงต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากถูกแม่ทิ้ง มีเพียงตุ๊กตาอุรังอุตังเป็นตัวแทนของแม่เท่านั้น