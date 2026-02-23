กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแจงสถานการณ์ยังปกติ ไม่มีแผ่นดินไหวที่ จ.เลย ตามข่าว

จากกรณีเกิดกระแสแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ริกเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเลย จนสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในหลายพื้นที่นั้น
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ภายใต้กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศชี้แจงสถานการณ์อย่างเป็นทางการ ระบุว่า ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย โปรดอ้างอิงข้อมูลจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเท่านั้น เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและลดความสับสนในสังคม
