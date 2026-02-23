กลุ่มนักศึกษาประท้วงตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอิหร่าน

สำนักข่าวท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาได้รวมตัวประท้วงตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอิหร่าน รับการเปิดภาคเรียนใหม่ โดยบางส่วนได้ปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล
การประท้วงครั้งนี้ จัดขึ้นตรงกับพิธีไว้อาลัยครบรอบ 40 วัน ให้แก่ผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสังหารระหว่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเหตุความไม่สงบภายในประเทศครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามเมื่อปี 2522 ดังกล่าว ได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน
