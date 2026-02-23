DE สั่งสำรวจความต้องการ "เน็ตประชารัฐ-ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" ใน 60 วัน ยุบ ย้าย หรือโอน

นายพชร พชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี อยู่ระหว่างการสำรวจ โครงการเน็ตประชารัฐ ที่เป็นจุดไวไฟ กว่า 24,700 จุดทั่วประเทศ และ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประมาณ 1,722 แห่งทั่วประเทศ ว่า ยังมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไปหรือไม่ เนื่องจากไม่มีการสำรวจมากว่า 8 ปี และปัจจุบันความต้องการใช้งานของสองโครงการดังกล่าว อาจมีลดลงเพราะประชาชนที่อยู่ตามชุมชน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เพิ่มมากขึ้นจากโทรศัพท์มือถือของตนเอง และการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้งานในบางพื้นที่ลดลง
นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า การสำรวจครั้งนี้จะดำเนินการ โดยจังหวัดต่างๆ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีกรอบระยะเวลา ให้แล้วเสร็จใน 60 วัน ซึ่งมี อยู่ 3 แนวทาง คือ 1.ยุบ หากไม่มีผู้ใช้งาน หรือพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไป 2.ย้าย โดยหาพื้นที่อื่นที่มีความต้องการใช้งานของประชาชนติดตั้งแทนพื้นที่เดิม และ 3.โอนให้กับทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการแทน
