"อนุทิน" ปฏิเสธข่าวปิดดีล รบ.300 เสียง ไร้เงากล้าธรรม วอนรอ กกต.ประกาศผลก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่มีการปิดดีลรัฐบาลใหม่ได้แล้ว 300 เสียง โดยที่ไม่มีพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล พร้อมย้ำว่า ขอให้รอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อน