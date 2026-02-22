ออสเตรียเปลี่ยนบ้านเกิด "ฮิตเลอร์" เป็นสถานีตำรวจ ผ่านกฎหมายปี 59

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ว่า ผู้ช่วยสำนักงานชาวออสเตรียคนหนึ่ง กล่าวว่า ทางการออสเตรียดำเนินการเปลี่ยนบ้านเกิดของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำนาซี ให้เป็นสถานีตำรวจแล้ว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนบ้านของฮิตเลอร์เป็นสถานีตำรวจ ถือเป็นดาบสองคม เพราะมันอาจหยุดยั้งกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาจัดไม่ให้รวมตัวกันที่นี่ แต่มันน่าจะถูกใช้ในทางที่ดีกว่าหรือแตกต่างออกไป
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลออสเตรียต้องการทำให้บ้านหลังดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบราเนาอัมอินน์ บริเวณชายแดนติดกับเยอรมนี เป็นกลาง และผ่านกฎหมายในปี 2559 เพื่อเข้าควบคุมอาคารที่ทรุดโทรมจากเจ้าของส่วนตัว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนบ้านของฮิตเลอร์เป็นสถานีตำรวจ ถือเป็นดาบสองคม เพราะมันอาจหยุดยั้งกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายขวาจัดไม่ให้รวมตัวกันที่นี่ แต่มันน่าจะถูกใช้ในทางที่ดีกว่าหรือแตกต่างออกไป
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลออสเตรียต้องการทำให้บ้านหลังดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบราเนาอัมอินน์ บริเวณชายแดนติดกับเยอรมนี เป็นกลาง และผ่านกฎหมายในปี 2559 เพื่อเข้าควบคุมอาคารที่ทรุดโทรมจากเจ้าของส่วนตัว