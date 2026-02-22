การเคหะฯ เปิดกิจกรรมรวมพลังชุมชนเข้มแข็ง เดิน-วิ่งสู่เมืองยั่งยืน บางพลี เฟส 2

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รวมพลังชุมชนเข้มแข็ง เดิน-วิ่งสู่เมืองยั่งยืน บางพลี เฟสที่ 2 พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart and Sustainable Community for Better Well-being) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ภายใต้กรอบการพัฒนา 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุล
การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการเดินและการวิ่งเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสร้างวินัยด้านสุขภาพในระยะยาว นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้ว กิจกรรมยังมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใส่ใจการรักษาความสะอาด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการดูแลพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
