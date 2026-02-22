ยูนิโคล่ ตอกย้ำปักธงไทยด้วย 50 สาขา มุ่งสร้างเสื้อผ้าดี - ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มร.โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ยูนิโคล่ แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่น ที่ได้มาปักธงในประเทศไทยจำนวน 50 สาขา ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนเพื่อสังคมไทย และคนไทย มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายคุณภาพสูงให้กลายเป็นพลังแห่งความดี ให้ความสำคัญกับผู้คน (people) โลก (planet) และชุมชน (community)
สำหรับเป้าหมายและแผนการด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย ในปี 2569 มุ่งสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ดีและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมสังคมไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ RE.UNIQLO และ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ หลังจากที่เริ่มต้นโครงการนำร่องในปี 2568 และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในปี 2569 เตรียมขยายโครงการ UNIQLO Clothing Corner ให้ครอบคลุมการให้บริการครบทั้ง 50 สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ โดยเริ่มตั้งแต่กลางปี 2569 เป็นต้นไป และคาดหวังให้ครบทั้ง 50 เขต ภายในปี 2573เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้าง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
