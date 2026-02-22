กรมทรัพย์สินทางปัญญาหนุนใช้ประโยชน์ช่วงชิงความได้เปรียบทาง ศก.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Navigating Global Trade Shifts: Insights from the UNCTAD Trade and Development Report and Strategic Implications for Thailand” ที่กระทรวงการต่างประเทศ จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ UN Trade and Development (UNCTAD) และสมาคมนักเรียนเก่าฮาร์วาร์ดแห่งประเทศไทย โดยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการค้าโลกยุคใหม่และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการค้าสินค้า ไปสู่การแข่งขันบนฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หรือทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศที่สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วงชิงความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่าประเทศที่ไม่ให้น้ำหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหากไทยต้องการก้าวข้ามความท้าทายในยุคที่โลกแข่งขันกันสูง จำเป็นที่จะต้องยกระดับทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรมุ่งเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเพิ่มแต้มต่อทางการแข่งขันในเวทีโลก
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการค้าสินค้า ไปสู่การแข่งขันบนฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หรือทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศที่สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วงชิงความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจได้มากกว่าประเทศที่ไม่ให้น้ำหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหากไทยต้องการก้าวข้ามความท้าทายในยุคที่โลกแข่งขันกันสูง จำเป็นที่จะต้องยกระดับทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรมุ่งเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเพิ่มแต้มต่อทางการแข่งขันในเวทีโลก