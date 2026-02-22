กลุ่มนักศึกษาอิหร่านเริ่มประท้วงรอบใหม่ ขณะสหรัฐฯ เสริมกำลังกดดันข้อตกลงนิวเคลียร์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ว่า กลุ่มนักศึกษาชาวอิหร่านตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาล และปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายตรงข้าม นับเป็นการแสดงความโกรธแค้นครั้งล่าสุดต่อบรรดาผู้นำของประเทศ ซึ่งเผชิญกับการเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐ ที่มุ่งเป้ากดดันให้อิหร่านบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์
การชุมนุมที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอิหร่าน เกิดขึ้น หลังการประท้วงครั้งใหญ่ ซึ่งถูกรัฐบาลเตหะรานปราบปรามเมื่อเดือนที่แล้ว และมีผู้เสียชีวิตหลายพันราย
การปราบปรามดังกล่าว ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ข่มขู่ว่าจะดำเนินการแทรกแซงทางทหาร แต่ในเวลาต่อมา เขาก็เปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแทน เนื่องจากรัฐบาลชาติตะวันตกกังวลว่า รัฐบาลเตหะรานจะผลิตระเบิดปรมาณู
