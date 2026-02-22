"ปรีดี ดาวฉาย" ปฏิเสธข่าวถูกทาบทามนั่งเก้าอี้ รมว.พลังงาน ไม่เป็นความจริง

นายปรีดี ดาวฉาย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวที่มีการคาดการณ์ว่าตนอาจได้รับการทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นั้น ขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลหรือฝ่ายใดติดต่อมาปรึกษาหารือ หรือทาบทามให้ไปรับตำแหน่งใด ๆ ทางการเมืองทั้งสิ้น และแม้ผมจะเคยมีประสบการณ์ทำหน้าที่รัฐมนตรีมาก่อน แต่ในเวลานี้ ผมไม่ได้มีความประสงค์จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง หรือไปช่วยงานพรรคการเมืองใด
